Погода в Україні 9 квітня приємно здивує всіх, весна проявить характер і торкнеться всіх регіонів країни

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, будь-яких опадів або хмарності не передбачається. Замість цього повітря прогріється до небувалих «плюсів».

наприклад, українцям західних областях варто готуватися до 19-22 градусів тепла вдень. А от вночі різко похолодає: стовпчик термометра показуватиме 2-5 тепла.

що Схожа ситуація буде і в північних районах України. Вдень повітря прогріється до 16-20 тепла. Вночі ж сильно похолодає: від +6 до +1 за Цельсієм.

У центральних регіонах також буде сонячно. Денні 15-19 тепла змінять нічні 2-5 тепла.

На півдні країни також буде сонячно. Стовпчик термометра показуватиме 15-19 градусів вище нуля. Уночі очікується від 3 до 8 тепла.

Найхолодніше буде на сході України. Там повітря прогріється лише до 14-16 тепла. А от вночі похолодає до 1-5 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду: вдень від 17 до 20 тепла. Вночі стовпчик термометра опуститися до 1-5 градусів вище нуля.

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.

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