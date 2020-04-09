Хворого помістили в інфекційну лікарню

Старший син президента Сербії Олександра Вучича Данило підхопив "уханьску заразу", про що батько повідомив у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Коли все це почалося, мій Данило сказав мені, що здаватися не можна. Мій первісток був заражений коронавірусом, і його клінічна картина була така, що він був поміщений в клініку інфекційних захворювань. Син, ти переможеш це. Тато любить тебе, ми любимо тебе!", - написав Вучич 8 квітня в соцмережі.

Данило народився в 1997 році від першого шлюбу Вучича з журналісткою Ксенією Янкович. У сербського президента є ще один син і дочка.

Раніше повідомлялося, що епідемія забрала життя держсекретаря Міністерства охорони навколишнього середовища Сербії Браніслава Блажича. 63-річний чиновник помер через кілька днів після госпіталізації з симптомами вірусу.

За станом на 8 квітня в Сербії було зареєстровано 2666 випадків захворювання. За добу померли чотири людини, всього 65 загиблих.

Як передає МОЗ, в Україні за станом на 8 квітня - 1668 випадків зараження, за добу зафіксовано 20 нових випадків, померло 7 осіб (віком від 35 до 82 років), за весь час епідемії 52 загиблих.

Раніше ми писали, заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради щодо протидії розповсюдження COVID-19 Кирило Тимошенко заявив, що не виключає можливість введення в країні надзвичайного стану.

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