Перша леді Олена Зеленська повідомила, що розуміє страхи українських батьків, які опинилися замкненими вдома з дітьми

Як передає Politeka.net, дружина президента зробила пост у соцмережі Фейсбук з черговою порцією порад, як протриматися в карантин. Зокрема, Олена нагадала про те, що стартував проект - школа онлайн.

"У зв'язку з карантином сім'ї опинилися в умовах соціального дистанціювання, самоізоляції, закриття шкіл і садків. Багато хто з нас відчувають стрес - і не тільки через хвилювання за здоров'я, але і через раптову необхідність на багато днів залишитися вдома в компанії невгамовного малюка. Я розумію, як важко дитині всидіти вдома хоча б день, а батькам - знайти, чим зайняти та ще й встигати виконувати в цей час свою роботу", - поділилася Зеленська, зазначивши, що діти відчувають тривогу, як і дорослі.

Перша леді підкреслила, що ЮНІСЕФ та Міністерство освіти і науки України підготували поради, які допоможуть спланувати будні з малюками: "За хештегом #ВчимосяВдома ви знайдете ряд ідей щодо того, як організувати свій час".

Судячи з коментарів, більшість українців негативно віднеслися до порад Зеленської. Багато хто пише, що в нинішніх умовах, навчання дитини - не головне, коли незабаром не буде грошей на їжу та комуналку.

"Лєнок ви б краще розказали за що людям жити,платити комунальні послуги.Де ж все таки взяти ті маскі. Де тести? Кому їх роблять?То тільки турбота у вас. Коли ваше "кумовство" в державних органах скінчиться"

"Сидіти і навчатись вдома то не так страшно ніж годувати без кінця дітей,які сидять вдома цілодобово.Гроші вже скінчились,а кінця краю немає того карантину"

"Математику вашу сьогодні бачили: 30,2-2,2=18 🤣🤣🤣 "

"Які тривоги можуть бути у дітей?! Це діджитал - покоління, у них спілкування між собою 24/7. Тривоги зараз у батьків, яких безвідповідальне керівництво країни розташувало у безвихідних умовах існування. І поради «зірок» з іншого прошарку життя - це знущання"

"Зі Швеції видніше: легше давати поради та рекомендації!"

"Ось цікаво. Купа лайків і сердечок бачу, а почитаєш коменти, то зовсім не лайки і не сердечка... Як це поєднати?"

"Дякуємо за поради, дуже дякуємо. Але ваші поради на хліб не намастити."

"Грошей немає, але ви тримайтеся."

"Як нам сидіти вдома, якщо в селі немає жодної аптеки немає крамниці з цінами як в районі, та навіть банкомату немає. Ось і як же нам сидіти вдома? Наші діти теж хворіють де купити ліки?(їхати в район на козочці) Де зняти кошти з картки ( їхати в район) абихоч хліба придбати"

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський вивіз родину до Швеції. Правда, пізніше дані не підтвердилися, так як Олена об'явилася в Україні, показавши в Instagram, як готується до запуску "Школи онлайн", відвідавши одну з київських установ освіти.

Нагадаємо, нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює.

Як повідомляла Politeka, Зеленська зникла в розпал епідемії, українці зажадали пояснень: "у нас теж є діти".

Також Politeka писала, що у мережі забили тривогу через зникнення Олени Зеленської.