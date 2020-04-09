Легендарний радянський і російський актор Олег Басилашвілі розкритикував Росію за агресію в сторону України
Олег Басилашвілі дав інтерв'ю одному з російських ЗМІ, в якому висловився про ставлення Росії до інших країн, конфлікт на Донбасі та відносинах з Україною.
Не міг зірка "Майстра і Маргарити" не висловитися і з приводу окупації Криму.
За його словами, причина конфлікту в Криму та на Донеччині таїться в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.
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"Я сподівався, люди зрозуміють, що вбивати один одного — це злочин, навіть на війні. Що не можна палити напалмом, кидати бомби, відривати руки і ноги. Що це звірство. Я дивлюся — ось вже Європа, яка об'єдналася в одну загальну конфедеративну державу, підійшла до такого розуміння ближче", – зазначив він.
Він також упевнений, що за заклики воювати треба давати довічне ув'язнення за ґратами і ті, хто причетний до розв'язування війни, самі повинні піти на фронт і пройти через все, що переживає солдатів.
До всього іншого, він додав, що йому соромно, що РФ зараз стоїть в одному ряду з Іраном і Північною Кореєю.
"Але, мабуть, ми теж повинні слідувати в руслі моральності, а не гуркотіння зброєю і залякування всіх і вся. Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном і Північною Кореєю", – вважає актор.
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
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