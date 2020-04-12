Стало відомо, як повсюдний карантин і закриття кордонів вплинули на ситуацію з безвизом між країнами

Сьогодні більшість країн ухвалили рішення про закриття кордонів у зв'язку з пандемією «уханьського» вірусу. Компанія Henley & Partners опублікувала оновлений індекс паспортів, який аналізує візовий режим 200 держав і ранжирує їх за кількістю країн, які їм дозволено в'їзд без віз.

Експерти відзначають, що поки ситуація в світі не позначилася на цифрах рейтингу, проте це не має особливого значення, адже на практиці абсолютна більшість людей все одно не може виїхати за кордон.

Так, українці мають можливість відвідувати без візи 129 країн світу, а український паспорт займає 44 місце в світовому рейтингу. За останні три місяці у нашої країни з'явилася одна нова угода про безвіз – з Кувейтом.

Втім, фахівці попереджають, що ситуація з коронавірусом може мати вплив на світову мобільність в довгостроковій перспективі. В майбутньому стурбованість якістю медичної безпеки країни може стати новим фактором для програм щодо скасування віз, особливо для просунутих країн.

Відзначимо, що на тлі загальносвітової ситуації з вірусом президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості закриття кордону Шенгенської зони до вересня. Він зазначив, що це залежатиме від того, як швидко різні країни впораються з епідемією. При цьому наголошується, що ситуація з закриттям кордонів негативно позначиться на відновленні економіки єврозони.

Нагадаємо, українців чекають важливі зміни з паспортами: вже з 1 травня.

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