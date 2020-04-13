Силовики перекрили прохід до Києво-Печерської Лаври в Києві

На контролі пропуску в Лавру ввечері 13 квітня з'явилися поліцейські, нацгвардійці і люди в захисних костюмах. Про це повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews.

Поліцейські, які чергують на вході, розповіли про те, що зараз потрапити на територію можна тільки пред'явивши документи, які підтверджують, що ви працюєте або живете на території монастиря. Крім того, на контролі пропуску будуть вимірювати температуру.

Відомо, що зараз також вимірюють температуру всім, хто покидає територію монастиря.

Відзначимо, що раніше Віталій Кличко оголосив про закриття Лаври на карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу. Мер розповів, що напередодні на території монастиря було зафіксовано 63 нових випадки зараження, а всього там було більше 90 підтверджених випадків захворювання.

«Всього в лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання коронавірус. Місто сьогодні направить в лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнищі захворювання», - заявив мер.

Також напередодні стало відомо про смерть архімандрита Нектарія. При цьому причини його смерті не розкривають. Також стало відомо про ще одну смерть священнослужителя в Лаврі.

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