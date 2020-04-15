Кордон з Польщею була перекрита українцями, які відмовилися від примусової обсервації
Десятки українців зібралися біля пункту пропуску Ягодин напередодні, 14 квітня. Дорогу перекрили ті, хто приїхав з-за кордону, а також їхні родичі та перевізники. Про це пише Politeka з посиланням на випуск ТСН.
Протестувальники відмовилися від обсервації, яка з вівторка, 14 квітня, обов'язкове. Вони вимагали дозволити їм самоізоляцію в домашніх умовах. Правоохоронці склали адмінпротоколи на порушників і відпустила їх додому. Дорога в підсумку була розблокована.
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Відзначимо, що в Кабміні сьогодні заявили про закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молодией, Польщею та Румунією. Все із-за того, що потік українських громадян скоротився до мінімуму. Про це повідомили у времяя засідання уряду.
Пункти пропуску, які будуть тимчасово закриті:
- "Устилуг";
- "Смільниця";
- "Грушів";
- "Угринів";
- "Кельменці";
- "Солотвино";
- "Бронниця";
- "Сокиряни";
- "Паланка";
- "Нові Трояни".
Раніше ми повідомляли, що українці зможуть поїхати за кордон не раніше, ніж через півроку.
З таким невтішним заявою виступила прес-служба МВС з посиланням на слова заступника міністра відомства Антона Геращенка. Він підкреслив, що сьогоднішнє закриття кордонів, пов'язане з пандемією небезпечного вірусу, не буде знято в найближчі місяці. За словами чиновника, в найближчі півроку-рік українцям світять хіба що подорожі всередині країни.
«Навіть якщо пандемія Covid-19 піде на спад, то в найближчі місяці українцям не варто очікувати відкриття кордонів між країнами», - підкреслив Геращенко.
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