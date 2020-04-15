Росія не сприяла війні в Україні, а хотіла допомогти
Такою заявою в інтерв'ю виданню MK відзначився російський комік Володимир Винокур.
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"Росія не сприяла (війни на сході - Ред.), Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте", - зазначив він.
Гуморист впевнений, що сусідять з Україною країнам варто було б розділити державу.
"Так нехай Австро-Угорщина і Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться", - заявив Винокур.
Раніше артист говорив, що ні за що не поїде в сьогоднішню Україну, адже його не влаштовує те, що зараз там відбувається.
"Я категорично проти виступу в сьогоднішній Україні. Буде час - тоді з задоволенням… Я Україну люблю, моє дитинство пройшло там. Але їм потрібно поміняти категорично все буквально, особливо всі ці вулиці Шухевича, Бандери… І ці факельні ходи… Я в таку Україну не поїду", - зазначив Винокур.
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.