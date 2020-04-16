Громадяни України вимагають від президента Володимира Зеленського та уряду вжити заходів через наростаючу бідність

На сайті президента 16 квітня з'явилася петиція з проханням виплатити кожному українцю, що втратив доходи через епідемію, 30 000 гривень, передає Politeka.net.

"Прошу уряд України про термінову виплату 30 000 гривень кожному українцю, у зв'язку з тим, що люди не мають вже можливості купити собі продукти харчування і ліки, оплатити оренду житла і комунальні послуги, зарплати, податки державі та оренду приміщень, кредити. Ситуація критична і вимагає термінового рішення від уряду України!" - пише автор петиції Владислав Явний.

Українець підкріплює свою вимогу даними з інших держав, які опинилися в подібній ситуації: "Як показує практика, багато країн виділили всім громадянам своєї країни і бізнесу підтримку, суми в доларах США Казахстан 10 млрд., Німеччина 1418 млрд., Росія 20 млрд., США 2658 млрд., Японія 299 млрд., Індія 22 млрд., Франція 376 млрд., Канада 75 млрд., Італія 402 млрд., Південна Корея 49 млрд., Австралія 109 млрд. доларів".

За кілька годин петицію підписали 35 осіб. Для того, щоб вона потрапила президенту на розгляд, потрібно 25 000 голосів. На збір підписів залишається 91 день.

Раніше ми повідомляли, у зв'язку з поширенням китайського вірусу і оголошеної надзвичайної ситуації уряд України вирішив ощасливити деяких громадян додатковими виплатами.

Так, очікується доплата за 500 гривень людям, які досягли 80-річного віку; доплата по тисячі гривень для тих, чия пенсія менше п'яти тисяч гривень; індексація пенсій, яка запланована на перше травня.

Крім того, доплати також отримають 300 тисяч сімей-ФОП, що сплачували ЕСС протягом року; сто тисяч безробітних і малозабезпечених громадян.

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