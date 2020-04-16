В Україні до початку травня можуть обмежити продаж алкоголю

З такими рекомендаціями виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

В організації звернули увагу на проблему алкоголю на тлі пандемії і закликали країни обмежити доступ до спиртних напоях до закінчення карантину.

Підкреслюється, що вживання алкоголю пов'язане з цілим рядом інфекційних і неінфекційних захворювань і розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш уразливою для уханьского вірусу

Також у ВООЗ нагадали, що з-за алкоголю помирає 3 мільйони осіб на рік у всьому світі, третина з яких відбувається в Європейському регіоні ВООЗ. Це не тільки регіон з найвищим споживанням алкоголю і самої високою поширеністю питущих серед населення, а також регіон з найвищою часткою смертей, викликаних алкоголем.

"Під час пандемії COVID-19 ми повинні по-справжньому запитати себе, на які ризики ми йдемо, залишаючи людей під замком в їх будинках з речовиною, яка шкідливо як з точки зору їх здоров'я, так і з точки зору їх поведінки для інших, включаючи насильство", - заявила керівник програми Програми по боротьбі з алкоголем і наркотиками ЄРБ ВООЗ Карина Феррейра-Борхес.

Також у міжнародній організації зруйнували міф про те, що алкоголь вбиває вірус. При цьому підкреслюється, що вживання високоміцного етилового спирту (етанолу), особливо якщо він був фальсифікований метанолом, може призвести до летального результату.

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