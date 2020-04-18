У цей день закінчується Великий піст

У цьому році останній день Великого посту перед Пасхою - Велика субота (Страсна субота) припадає на 18 квітня

Це шостий день Страсного тижня, в який закінчується Великий піст, що триває 48 днів. Цей день присвячений спогадам про поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа, а також приготування до Великодня — Воскресіння Христа.

Страсна субота є однією з найбільш суворих днів Великого посту. Заборони в цей день поширюються і на їжу, і на дії. Так, забороняється:

їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу;

вживати спиртні напої;

сміятися, танцювати і співати;

займатися риболовлею або полювати;

займатися важкою роботою - прибирати, прати, прасувати, шити;

митися.

Зате в цей день господині, як правило, красять яйця та печуть паски.

А так як, страсна субота вважається днем миру й доброти, тому прийнято просити вибачення у своїх рідних і близьких, роздавати милостиню, а родичам та близьким готувати подарунки.

Раніше ми повідомляли, у зв'язку з карантином через пандемію китайського вірусу, президент України Володимир Зеленський закликав громадян відмовитися від відвідування храмів на Великдень, 19 квітня. Натомість українцям запропонували дивитися богослужіння по телевізору.

Великодню службу Православної церкви України покажуть на каналах "1+1" і "UA:Перший" в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00. У той же час на телеканалах "Інтер" і "Україна" відбудеться пряма трансляція богослужіння Української православної церкви (УПЦ МП). Богослужіння Української греко-католицької церкви на Великдень 2020 покажуть 19 квітня з 7:30 до 11:00 на каналах "ICTV" і "UA:Перший".

Нагадаємо, Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити по днях.

Як повідомляла Politeka, Великдень 2020: історія та значення свята, чого не можна робити.