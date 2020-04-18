Спецназ України буде залучено в разі непокори, а також при скупченнях людей під час Великодня

Президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що після Великодня Україну може накрити хвиля захворюваності китайським вірусом. Навантаження у вигляді 2% хворих від всього населення система охорони здоров'я витримає.

А якщо захворіє кожен десятий, медикам доведеться вирішувати, кому жити, а кому вмирати.

"У нас 4,5 тис хворих, з них 150 летальних. Ми бачимо одне: якщо велике скупчення, і хвиля може з'явитися саме після Великодня, ми можемо бачити страшну статистику - від 2 до 10 відсотків захворілого населення", - сказав Зеленський.

Тому не дивно, що сили спеціального призначення будуть залучатися поліцією, в разі непокори людей, а також у разі їх скупчень під час великодніх свят. Такі дії зроблені для того, щоб убезпечити Україну від хвилі зараженості.

Як розповів радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт на даний момент до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.

За статистикою люди частіше ходять до церкви в західних регіонах, тому скупчення людей більш імовірно будуть саме там. Тому українців будуть розганяти за допомогою спецназу, тому на вулицю виведуть спецназ.

"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюся зі священиками різних конфесій, зокрема з керівниками церков. Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", – заявив Тандіт.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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