Єврокомісія підготувала нові рекомендації, що стосуються в'їзду. Стало відомо, що саме держави-члени ЄС можуть вимагати від громадян, які в'їжджають на їх територію

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Естонії у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Мова про поїздки без гострої необхідності на 30 днів. Зокрема передбачається:

Продовжити тимчасове обмеження всіх необов'язкових подорожей з третіх країн на територію ЄС +. Так, прикордонним органам держав ЄС дозволяється відмовляти у в'їзді громадянам третіх країн у разі, якщо вони мають симптоми китайського вірусу або перебували в зоні ризику зараження. Від громадян можуть вимагати пройти самоізоляцію. У разі виїзду прикордонні служби також проводитимуть відповідні перевірки.

Спрощення транзитного режиму для репатріації громадян ЄС та членів їх сімей. Згідно з рекомендаціями, держави-члени ЄС повинні сприяти подальшому транзиту громадян ЄС та членів їх сімей, незалежно від їх громадянства, а також громадян третіх країн та їх утриманців, які мають вид на проживання і повертаються в державу ЄС свого громадянства або місця проживання.

Зменшення кількості оформлених віз у консульських установах держав-членів ЄС.

Продовження термінів перебування іноземців в зв'язку з обмеженнями на поїздки, у т. ч. для громадян третіх країн, які не потребують оформлення віз. Особам, які не вимагають оформлення віз і змушені перебувати на території держави-члена ЄС більше дозволених 90/180 днів, повинні оформлятися національні довгострокові візи або дозвіл на тимчасове проживання компетентними національними органами. Важливо! Державам-членам ЄС рекомендується відмовитися від адміністративних або штрафних санкцій до осіб, які не можуть вчасно покинути територію країни ЄС у зв'язку з обмеженнями на поїздки.

Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з продовженням карантину. Зокрема, гарант відповів на вимогу народу послабити заходи і запустити громадський транспорт.

"24 числа (24 квітня - термін закінчення карантину, - ред.) ми вийдемо з комунікацією. Ми розповімо, які заходи карантину будемо пом'якшувати. Частково людям треба вийти на роботу. Частково буде пом'якшення з травня в транспорті. Все залежить від хвилі (захворювання, - ред.)…», - заявив голова держави.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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