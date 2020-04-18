Перестало битися серце захисника України – бійца, який воював на Донбасі в 80-ї окремої десантно-штурмовій бригаді

Сумну звістку повідомила дочка військового, мешканка Львова Юлія Дубовицька на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net

"Мені дуже важко… я прошу ангела хоронителя дати сил і терпіння пережити біль, адже сегодня не стало мого батька - він для мене був сильним, мужнім і ангелом для моєї родини, хай Господь його охороняє… так важко зрозуміти, що ти втратив рідну людину. Мені досі не віриться, що в один момент його не стало. Царство небесне. Я дуже тебе люблю тато! Хотілося, щоб це все був просто сон...", - написала Юлія.

Дівчина закликала всіх українців берегти і поважати своїх родичів.

"Я прошу вас, щоб ви берегли своїх рідних... Бережіть своїх рідних і близьких...", - додала вона в ув'язненні.

Раніше повідомлялося, що молодий український герой АТО скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку. 19 липня у Нововолинську 31-річного Ігоря Тильного знайшли повішеним. Поруч з тілом була передсмертна записка, в якій він просив нікого не звинувачувати в тому, що сталося. Відомо, що перед самогубством у нього були конфлікти з дружиною і він став випивати.

Тіло хлопця знайшли в будинку його батьків. На момент трагедії їх вдома не було. Начальник Нововолинського відділення поліції повідомив, що повісився Ігор на дверній ручці за допомогою шматка мотузки. Нагадаємо, Ігор Тильний в 2014 році брав участь в АТО, служив у 51 бригаді ВСУ.

Нагадаємо, страшний вибух прогримів у день виборів в Україні: “загинули на місці”.

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