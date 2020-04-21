Якщо на початку травня в Україні буде сплеск епідемії китайського вірусу серед тих, хто бігав на Пасху у храми УПЦ МП, це стане зручним моментом для делегітимізації промосковської церкви в Україні

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив український політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, на Великдень УПЦ МП приклала всі зусилля для того, щоб переплюнути за епідеміологічними показниками Росію, де на сьогодні зареєстровано понад 50 тисяч хворих на китайський вірус.

Кадри натовпу в Почаївській та Святогірській лаврах під час великодніх богослужінь облетіли мережу, і хоча поліція склала кілька протоколів і порушила кримінальне провадження, наслідків ніхто не скасує. А вони проявляться на початку травня у вигляді масової захворюваності на вірус серед парафіян Московського патріархату, які, наплювавши на здоровий глузд, кинулися у храми за покликом настоятелів.

При цьому служителі культу абсолютно не бояться ніякого покарання.

«Мені вдалося поговорити з кількома священиками у цих церков: вони реально нічого не бояться, ніяких адміністративних чи кримінальних наслідків масштабного порушення карантину. Один так мені і сказав: «Нас прикривають дуже високі люди»», – пише Голобуцький.

Він відзначає той момент, що храми ПЦУ і УГКЦ були закриті або повністю порожні, а їх священики об'їздили прихід і святили паски і благословляли людей на подвір'ях та вздовж доріг, без натовпу і контактів, на відстані.

У сформованій ситуації УПЦ МП виступила як типова терористична організація, зазначає автор. Він підкреслив, що на той момент хворих черниць і священиків з цих церков вже лікували від вірусу, однак це не стало перешкодою для того, щоб закликати паству в храми. Це говорить тільки про одне:

«Вони свідомо організували максимум контактів парафіян між собою і з потенційними носіями поки не виявленого Covid-19, які контактували з хворими».

Тому, вважає політолог, зараз з'явився дуже зручний момент для повної делегітимізації церков Московського патріархату і тотальної конфіскації майна. Попыв він пропонує залишити цивільними особами, депортувати або притягнути до кримінальної відповідальності.

Однак є одне але: відсутність політичної волі української влади.

«До речі, про позицію влади: кремлівські пропагандисти практично відкрито сміються над Зеленським, який, знаючи про небезпеку і її масштаби, не ризикнув заборонити те православне цілування всього і всіх і закрити церкви», – резюмував Голобуцький.

Нагадаємо, українці наплювали на карантин і кинулися святити паски.

Як повідомляла Politeka, в УПЦ МП відмовляється закривати церкви.

Також Politeka писала, що патріарх Кирило видав світу молитву від китайського вірусу.