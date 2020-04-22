Скандально відомий лідер «Союзу Лівих Сил» Василь Волга закликав допомогти Києво-Печерській Лаврі
На своїй сторінці у Фейсбуці Волга повідомив, що Києво-Печерська Лавра опинилася у вкрай важкому стані, передає Politeka.net.
«Зараження масові, багато братів у важкому стані. Керівництво Лаври просить про допомогу. Хто скільки може», – написав він і тут же додав реквізити «Альфа-Банку».
На екс-нардепа, котрий мав проблеми з законом через корупцію ще при Януковичі, посипався шквал негативу, і пост він прибрав, однак заскринити його встиг український блогер Денис Казанський, опублікувавши фото в своєму Twitter.
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«Та годі, бути такого не може! Який такий коронавірус у Лаврі? Владика Павло сказав, що ніхто не захворіє, треба приходити молитися. А в Святгірській лаврі на Великдень зібрали величезний натовп віруючих. Не могли ж вони так вчинити, якщо б насправді все було так страшно», – поіронізував він.
У коментарях співчуття до хворих, як і бажання допомагати, не спостерігається.
«Я думав, московські попи шкідники, а вони просто печерні релігійні фанатики», «На Великдень заробити не змогли - вирішили на вірусі догнатися», «Гроші перераховуйте й обніматися не забувайте», «Жменьку крупи їм у ящик для пожертвувань», «Самоліквідуйтесь! Бог у допомогу», «Свята вода і мощі їм у допомогу!», «а якщо хто і захворіє, значить погано молився», «Нехай Паша з братією "мерси" продадуть і допоможуть тим, кого заразили. Ну і в Бога повірять!», – пишуть під публікацією.
Раніше ми розповідали про те, що в Росії голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій (Смирнов) в ефірі програми «Бесіди з батюшкою» на телеканалі «Союз» оскандалився цинічною заявою.
Священик, котрий їздить на Майбаху, дав пораду співвітчизникам, які залишилися на карантині без заощаджень і їжі:
«Можна і милостиньку попросити. Просити не 800 доларів до наступного місяця, а просити жменьку крупи. Людина зглянеться і скаже: «Зараз я тобі винесу»».
Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.
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