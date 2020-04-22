Скандально відомий лідер «Союзу Лівих Сил» Василь Волга закликав допомогти Києво-Печерській Лаврі

На своїй сторінці у Фейсбуці Волга повідомив, що Києво-Печерська Лавра опинилася у вкрай важкому стані, передає Politeka.net.

«Зараження масові, багато братів у важкому стані. Керівництво Лаври просить про допомогу. Хто скільки може», – написав він і тут же додав реквізити «Альфа-Банку».

На екс-нардепа, котрий мав проблеми з законом через корупцію ще при Януковичі, посипався шквал негативу, і пост він прибрав, однак заскринити його встиг український блогер Денис Казанський, опублікувавши фото в своєму Twitter.

«Та годі, бути такого не може! Який такий коронавірус у Лаврі? Владика Павло сказав, що ніхто не захворіє, треба приходити молитися. А в Святгірській лаврі на Великдень зібрали величезний натовп віруючих. Не могли ж вони так вчинити, якщо б насправді все було так страшно», – поіронізував він.

У коментарях співчуття до хворих, як і бажання допомагати, не спостерігається.

«Я думав, московські попи шкідники, а вони просто печерні релігійні фанатики», «На Великдень заробити не змогли - вирішили на вірусі догнатися», «Гроші перераховуйте й обніматися не забувайте», «Жменьку крупи їм у ящик для пожертвувань», «Самоліквідуйтесь! Бог у допомогу», «Свята вода і мощі їм у допомогу!», «а якщо хто і захворіє, значить погано молився», «Нехай Паша з братією "мерси" продадуть і допоможуть тим, кого заразили. Ну і в Бога повірять!», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що в Росії голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій (Смирнов) в ефірі програми «Бесіди з батюшкою» на телеканалі «Союз» оскандалився цинічною заявою.

Священик, котрий їздить на Майбаху, дав пораду співвітчизникам, які залишилися на карантині без заощаджень і їжі:

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

«Можна і милостиньку попросити. Просити не 800 доларів до наступного місяця, а просити жменьку крупи. Людина зглянеться і скаже: «Зараз я тобі винесу»».

Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.

Також Politeka писала про заборону на відвідування церков на Великдень: як українцям правильно освятити паски та помолитися «ніби у храмі».

А ще Politeka повідомляла, коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився багатодітним священиком, "зараз знаходиться в...".