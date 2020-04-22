Боксер Василь Ломаченко висловився з приводу військових дій в Україні
Спортсмен згадав про теплі стосунки, які раніше були між ним і колегами з РФ.
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"Я дружив з ними (росіянами - ред.) з дитинства. Це були хлопці, з якими ми змагалися, коли були юніорами, кадетами, ми виросли разом, багато разів були на різних змаганнях, зборах", - згадав боксер.
За його словами конфлікт на Донбасі спровокований "розподілом нагорі".
"А від того, що у нас якась політична напружена ситуація між Росією і Україною… Я ж не можу розривати стосунки зі своїми друзями з-за того, що у нас там нагорі йде якась дільба. Але, чесно кажучи, це не моя справа і я не хотів би туди лізти і це коментувати", – заявив він.
"А від того, що у нас якась політична напружена ситуація між Росією і Україною… Я ж не можу розривати стосунки зі своїми друзями з-за того, що у нас там нагорі йде якась дільба. Але, чесно кажучи, це не моя справа і я не хотів би туди лізти і це коментувати", – заявив він.
Також боксер впевнений, що це все бізнес, а війну влаштували війну компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці.
"Ніхто ж не воює просто тому, що хтось когось образив. Воюють тому, що там є нафта, якісь стратегічні території, інтереси", - зазначив він.
Також, ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик зазначив, що не бачить нічого страшного в тому, щоб коли-небудь взяти участь у поєдинку на території Росії.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.