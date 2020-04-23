Повернення в Україну колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі зараз у всіх на слуху. Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував йому високу посаду в Кабміні

Саакашвілі неодноразово заявляв про свою підтримку Зеленському. Однак були й "гострі" моменти. Зокрема, Саакашвілі прокоментував скандальну "відпустку" Зеленського в Омані на початку цього року. Про це він писав у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Як я розумію Зеленського - будучи президентом, я теж любив літати в країни затоки і не приховую, мені подобалося грітися на сонечку... На відміну від Зеленського я не літав рейсовим літаком за свій рахунок, а їздив президентським бортом... В цих країнах особисті поїздки та контакти мають вирішальне значення і дуже сподіваюся, що Україна побачить таку ж користь, як в свій час побачила Грузія".

Нагадаємо, поїздка Зеленського разом з дружиною в Оман ніде не анонсувалася. Зазначалося, що президентське подружжя злітало "за власні кошти". Після того, як гаранту вказали, що слід відзвітувати перед НАЗК, хто оплачував "вояж", в Офісі президента заявили, що переліт, а також проживання в готелі оплачувала його дружина Олена Зеленська. А сама поїздка офіційного статусу не мала, хоча голова держави відвідував султанат для встановлення контактів з його керівництвом.

Пізніше керівник НАЗК Олександр Новіков пролив світло на ситуацію. Він зазначив, що Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман. І додав, що НАЗК в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він, додавши, що, в той же час, оплата послуг проживання в готелі дружиною - не є подарунком.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».