Адміністрація Києво-Печерської Лаври через спалах китайського вірусу звернулася до парафіян за допомогою

Служителі просять пожертвувань, оскільки «зараження масові і браття у важкому стані», передає Politeka.net.

Крик про допомогу опублікував на своїй сторінці в соцмережі глава «Союзу Лівих Сил» Василь Волга, поділившись також реквізитами «Альфа-Банку» для перерахування грошей бідним служителям Лаври.

Однак замість співчуття і масових вливань українці вибухнули в соцмережах обуренням з приводу запитів святих отців. Вони радять розпродати дорогий автопарк храму, а також стримати свої апетити, сподіватися на Бога і тому подібне.

«Вони всього лише посередники і нічого спільного з Богом не мають», «А що, крім нас і подати нікому?», «Бідолахи, нехай палаци і тачки продають», «Ось вони пролетіли з карантином в мінусах, Бог відвернувся», «Немає ніякого вірусу, це покарання для грішників – так вони говорили?», «Ломбарди відкриті, тому вперед, мазератті, бентлі і т. д. А потім квиток в одну сторону, в мокшанію», «Нехай продадуть машини, палаци, на всіх тоді вистачить, але їх жадібність зашкалює, так, і Путіну передати подаруночок потрібно, а наші йолопи, несіть гроші для вбивства наших українців», «Бог подасть», «Нехай Кирило пожертвує», – відзначають під публікацією.

Як відомо, настоятель Лаври владика Павло був госпіталізований в Олександрівську лікарню з COVID-19. Незважаючи на це, він закликав парафіян приходити в храм на богослужіння і причащатися.

12 квітня помер монах Києво-Печерської лаври Нектарій, у якого підтвердили коронавірус. В цей же день в Лаврі оголосили карантин.

Станом на 13 квітня було зафіксовано 90 випадків COVID-19, два з яких — летальні.

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