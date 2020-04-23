Російський актор Геннадій Хазанов зробив дивну заяву про Україну

Так, він жорстко розкритикував демократію в Україні, назвавши українців рабами, повідомляє Обозреватель.

"Демократія, про яку зараз говорять в Україні, проходить стадію молочно-воскової стиглості. Гітлера в Німеччині теж вибрали законно, демократично.

Рабство, яке сидить всередині людей, що населяють весь пострадянський простір, має багатовікові корені. Це генетика. Проста людина не хоче ніяких потрясінь. Фраза "лише б не було війни" викликає роздратування, мовляв, що ви з війною пристали. А коли це стало реальністю... Коли люди не знають, що з ними буде завтра... Революція завжди пожирає своїх дітей", - сказав він.

Раніше ми писали, що російська актриса Лія Ахеджакова визнала Крим українським і засудила окупацію

Лія Ахеджакова зізналася, що дуже любить Крим, адже провела там все своє дитинство. За словами актриси, її мама хворіла на туберкульоз, а тому довго лікувалася біля моря. До того ж, знаменитість приїжджала в Крим на зйомки. Тепер їй боляче спостерігати за ситуацією.

"Мене це так ранить, коли люди, мною шалено шановні, і я завжди знаходила з ними якийсь згоду, і з якими я разом виходжу на сцену, раптом озвіріло: "Крим наш! Наш російський Крим!". Мене це так ранить! Не хочеться в це лізти. Я тільки знаю, що він вже не наш. І те, що ми туди влізли, ми завдали нашій економіці якийсь величезний збиток, і ми взагалі наробили таких справ", - заявила Ахеджакова.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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