Відома українська співачка Тіна Кароль вперше висловилася про війну на сході України
Так, у розмові з телеведучою Катериною Осадчою дівчата зачепили серйозні теми, передає ТСН.
За словами Кароль, не можна ділити Україну на частини, проливаючи кров, відбираючи те, що багато років їй належало.
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"Я проти будь-якої війни. Коли люди кажуть: "Це ж все одно сепаратисти" - то страшно! Загинули люди! А сльози матерів однакові адже. З іншого боку, не можна ділити Україну!" - вважає Кароль.
Обговорення ситуації на сході країни викликало у Тіни бурю емоцій, адже Кароль – єдина українська співачка–володарка державної нагороди за миротворчі місії в 2006 році в Іраку та Косово.
"З одного боку є бородаті дядьки, найманці, з іншого – наші молоденькі хлопчики призовники. Вони в нерівних умовах. Це не наша війна, не українська, хоча і йде на території України. Якщо зараз запитати матерів з Західної України – чи потрібен нам зараз такий Донбас? Вони дадуть відповідь: "Ні! Хай ідуть собі з миром!", - розповіла співачка.
Вона також додала, що є й інша сторона медалі на якій "сказано", що не можна віддавати свої території.
"З іншого боку, не можна віддавати територію. Тому що там живе мирне населення. Я як ніхто зараз розумію біль матерів, які плачуть і моляться. Мого двоюрідного брата днями закликали в армію, прийшла повістка. Я коли про це дізналася - просто розплакалася", - розповіла Тіна.
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