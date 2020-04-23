Російська актриса Лія Ахеджакова висловила думку, що Україна може не пробачити РФ окупацію Криму і конфлікт на Донбасі



На підтвердження таких слів, вона навела приклад Польщі, коли у 1939 році радянська влада масово вбивала полонених офіцерів польської армії у Катинському лісі.

"Може, ніколи українці не вибачать нам ні Крим, ні Донбас, це невідомо. От поляки за те, що Сталін з Гітлером коли ділили Польщу, он вже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь, навіть коли слово Катинь забудуть", - переконана актриса.

За її словами, все ж надія є.



"Зараз про себе заявило нове покоління молодих політиків і освічених людей зі своєю громадянською позицією. Є надія. Але не можу знати, коли з Україною помиримося. Може, завтра, а може, через 100 років", - зазначила вона.

Раніше Ахеджакова визнала Крим українським і засудила окупацію.

"Крим наш! Наш російський Крим!". Мене це так ранить! Не хочеться в це лізти. Я тільки знаю, що він вже не наш. І те, що ми туди влізли, ми завдали нашій економіці якийсь величезний збиток, і ми взагалі наробили таких справ", - заявила вона.

Варто відзначити, що радянську зірку все частіше труять з будь-якої причини з-за її позиції.

Однак Лія Меджідовна не вважає себе правозахисницею. За її словами, до неї почали звертатися ті порядні, чесні, розумні ЗМІ, які ще залишилися. Так вона собі репутацію і "зіпсувала". Стала "ворогом народу" і "русофобом".

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

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