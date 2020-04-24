Режисер і народний артист Росії Володимир Бортко вважає, що Україна "повернеться" до складу РФ
Крім того, він упевнений, що України нібито "не існує".
"Скажу не як режисер, а як людина, яка прожила в Україні досить довго. Я вважаю, що ніякої України немає, українців теж немає. Є південна гілка російського народу, і коли-то ми все одно об'єднаємося. Аж до того, що належало в результаті Польщі: то є Львів і все інше", - вважає він.
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Зазначимо, що режисер не єдиний, який висловлював подібне маячна думка про Україну.
Раніше радянський співак Бедрос Кіркоров заявив, що такої країни не існувало ніколи.
"Взагалі-то, як держава, Україна історично не існувала. Вона не була державою! Сама назва "Україна" означає краю Росії. Це край Росії! - заявив він.
Крім того, співак впевнений, що жодних претензій від України до РФ з Криму не може бути й мови, бо півострів є "старою російською військовою базою".
Нагадаємо, Кіркоров показав свою кохану жінку, тепер зрозуміло, на кого схожа 8-річна дочка співака.
Як повідомляла Politeka, Полякова накинулася на Кіркорова в прямому ефірі, скандальне відео.
Також Politeka писала, що Кіркоров пошалив в ліжку, пестячи себе і охаючи на камеру, з'явилося відео.