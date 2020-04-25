Погода в Україні 25 квітня здивує всіх, адже більшу частину країни накриють дощі і сильний вітер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гидрометеоролического центру.

Так, на західній Україні варто очікувати дощі, які будуть супроводжуватись денними 14-19 градусів. А ось вночі повітря охолоне до 6-9 градусів.

Українців, які проживають на півночі країни, також накриють дощі. Повітря вдень прогріється до 16-19 тепла. А от вночі варто готуватися до 6-10 градусів вище нуля.

Центральні регіони частково накриють невеликі опади, які пройдуть у Чернігівській та Вінницькій областях. На решті частині регіону буде хмарно, але сухо. Стовпчик термометра вдень покаже від 17 до 21 тепла. У нічний час доби похолодає до 6-9 градусів за Цельсієм.

А ось на півдні країни дощів не буде, хоча небо затягне хмарами. На вулиці очікується 17-19 тепла, вдень 6-9 градусів за Цельсієм вночі.

На сході України також буде хмарно, але сухо. Варто готуватися до 18-21 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра опуститися до 6-9 градусів.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі, але вони не завадять повітрю прогрітися до 17-20 градусів тепла. Вночі похолодає: від 7 до 9 за Цельсієм.

Крім того, в західних, центральних і південних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

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