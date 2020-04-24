Українські чиновники озвучили головні вимоги, виконання відкриє можливість пом'якшення карантину

Як повідомляє Politeka, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори і залежить від динаміки розповсюдження захворювання. Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність», - йдеться в повідомленні.

Так, перший крок називається «Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів». При цих умовах будуть дозволені прогулянки по парках і скверах, тренування в командних видах спорту, оптова торгівля, робота кав'ярень (на винос), автомийки, а також нотаріуси.

Другий крок називається «Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи». Дозволяється побутове обслуговування населення, відновлення навчання випускних класів та підготовка до проведення ЗНО, робота кінотеатрів, спортзалів, готелів та проведення спортивних заходів.

Третій крок – «Вивільнення медичної системи від хворих». Відкриваються спортивні майданчики, заклади освіти, метрополітен, відновлюється приміське сполучення, робота ТРЦ, театри і кіно, заклади громадського харчування та робота хостелів, санаторіїв та інших.

Четвертий етап носить назву «Повний контроль над вогнищами». Відновлюється робота всього метрополітену і наземного транспорту, ТРЦ, спортивних залів і фитнес-центрів, закладів громадського харчування, закладів культури та освіти, а також планова та стоматологічна роботи.

Останній крок називається «Припинення внутрішньої передачі вірусу». Він передбачає скасування інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

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