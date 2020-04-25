Відомий актор українського походження Дмитро Дяченко помер на 52-му році життя

Про це інформує портал TMZ.

За інформацією журналістів, тіло Дмитра Дяченка знайшли 22 квітня в його будинку в місті Дайтона-Біч (штат Флорида).

Сім'я зірки Голлдивуда підняла тривогу і звернулася в поліцію після того, як Дмитро Дяченко кілька днів не виходив на зв'язок з родичами.

Як стверджують ЗМІ, смерть актора не пов'язана з китайським вірусом. Більш того, силовики не виявили ознак насильницької смерті.

Певно, Дмитро Дяченко помер помер пізно увечері 20 квітня, рано вранці 21 квітня. В даний час проводиться медична експертиза.

Відзначимо, що Дмитро Дяченко народився в США в 1968 році в родині українського емігранта і американки з грецькими та шведським корінням.

Популярність в Голлівуді актор придбав після того, як зіграв у фільмі жахів "Заборонена зона", де він зіграв гіда по Чорнобильській зоні.

Крім цього, Дмитро Дяченко з'являвся в таких фільмах як "Солдат Джейн", "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", комедії "Напруж звивини"; в серіалах "Крутий Уокер", "Сини анархії", "C. S. I. Місце злочину Майамі".

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Рембо" Брайан Деннехі пішов з життя. Сумну новину у своєму Instagram повідомив Сильвестр Сталлоне.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року по природних причинах, а не від китайського вірусу.

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцем Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже мені допоміг побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав Сталлоне.

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