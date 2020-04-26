У Міносвіти заявили, що незважаючи на карантин літні канікули в українських школах почнуться в звичайні терміни

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що в червні школярі точно не будуть вчитися, так як на цей місяць заплановано вже закінчення навчального року. За словами Мандзій, навчальний процес у школах завершиться вже в травні.

«Моз рекомендував зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес у навчальних закладах закінчувався в останній тиждень травня. Так в цьому році. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть проводитися до кінця травня», - пояснила в. о. міністра.

Вона також повідомила, що Міносвіти рекомендувало керівництву шкіл провести коригувальне навчання у вересні, а не влітку. Мандзій пояснила, що це навчання буде спрямовано на діагностування ситуації, а також повторення та узагальнення матеріалу, який школярам довелося освоювати на карантині.

Раніше ми писали про те, що українські школи закликали відмовитися від останніх дзвоників та випускних в цьому році.

З відповідним закликом виступило міністерство освіти і науки України. На сайті відомства з'явилося відповідне інформаційне лист, звернений до адміністрації українських шкіл.

В тексті в. о. глави Міносвіти Любомири Мандзій керівництву шкіл пропонують утриматися від масових заходів, у тому числі від «Останнього дзвоника» та випускних вечорів, у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, українським школярам приготували нове випробування: «По закінченні карантину...».

Як повідомляла Politeka, випускних не буде: в МОН виступили з новою заявою, що чекає школярів.

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