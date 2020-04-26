Через зміну клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі
Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич для журналістів видання Обозреватель.
За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. У цих областях постійно тримається антициклон.
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Він звернув увагу на те, що катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.
"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", – стверджує експерт.
Синоптик зазначив, що вже в Харкові спостерігається підняття температури на два градуси вище норми. Крім того, така ж ситуація спостерігається і в інших регіонах України, тому тисячі життів у небезпеці.
"У нас в Харкові зараз середньорічна температура така, як в середині ХХ століття була характерна для Херсона чи Ужгорода. Природно, на півдні ще гарячіше", – пояснив Кибальчич.
Також Кибальчин заявив, що в Євроазіатській частині глобальне потепління виражається дуже інтенсивно.
У той же самий час, тропічны регіони, екваторіальна частина Землі не так сильно схильні до будь-яких змін клімату, там все відбувається дуже повільно. В північних широтах, це більш помітно через те, що холодна погода змінюється теплою.
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