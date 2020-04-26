Циклон Walli скоро піде і замість нього Україну накриє антициклон, який також не обіцяє нічого хорошого

Точний прогноз погоди на найближчі дні дала український народний синоптик Наталка Діденко.

"Антициклон Odilo приведе переважно суху погоду в більшості областей України. І тільки вплив старіючого циклону завтра ще побуде причиною дощів у східній частині України та на Сумщині. Кілька крапель може впасти на Київщині, Одещині та в районі Карпат", - зазначила Діденко у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

За словами синоптика, вітер залишиться некомфортним, поривчастим, однак сильним тільки на Сході України. Напрям - північно-західний.

"Не встигло потеплішати - знову холоднішає, - попередила Діденко. -

Цієї ночі (з 26 на 27 квітня, - ред.) можливі заморозки. Крім Півдня та Сходу. Вдень у понеділок передбачається + 11 + 16 градусів, на Закарпатті + 14 + 19 градусів".

У той же час в Києві завтра - без істотних опадів. Вітер поривчастий. Вночі холодно, + 2 + 5 градусів, в околицях ймовірні заморозки, вдень +12 + 14 градусів.

Проте, скоро ситуація зміниться і зима все ж залишить Україну в спокої: "З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися і середа-четвер вже рвоне до +20 градусів".

Раніше ми повідомляли, через зміни клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі. Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. У цих областях постійно тримається антициклон.

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