Погода в Україні 27 квітня різко зміниться, замість дощів прийдуть хмарність і сильний вітер, проте декого заллють дощі

Як повідомляє Politeka, такий прогноз озвучили синоптики Українського гідрометцентру.

На західній Україні очікується хмарність без опадів. Вдень від 13 до 18 тепла, хоча вночі похолодає до 3-5 за Цельсієм.

Аналогічною ситуація буде і на північній частині країни. Хмарність супроводжуватиметься 13-15 градусів вище нуля, а от вночі стовпчик термометра опуститися до 3-5 вище нуля.

У центральних регіонах також буде хмарно, хоча і без дощів. Вдень чекайте 12-15 градусів за Цельсієм. Вночі на вулиці буде від 3 до 5 тепла.

Трохи тепліше буде на півдні країни. Вдень від 14 до 16 градусів, а вночі 4-7 за Цельсієм. Небо затягне хмарами.

А ось на сході сьогодні будуть невеликі дощі. До них треба бути готовим жителям Донецької, Луганської та Харківської областей. Вдень повітря прогріється до 12-14 тепла, хоча вночі знизиться до 4-6 градусів.

Крім того, синоптики попереджають, що будуть невеликі заморозки і сильний вітер.

«Вночі 27 квітня в західних, північних та більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси (I рівень небезпеки - жовтий), в Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси (II рівень небезпеки - помаранчевий). Протягом доби 27 квітня у східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)», - йдеться в повідомленні.

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