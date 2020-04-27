У понеділок, 27 квітня, на протест проти карантину вийшли підприємці в Чернівцях та Полтаві,

Люди штурмують міськраду та Ода. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

Торговці вважають несправедливою ситуацію, коли закриті приміщення супермаркетів продовжують роботу, а базари на відкритому повітрі – ні. Люди не згодні з карантинними обмеженнями і просять дозволити їм працювати.

Вони скаржаться на утиски прав, побоюючись, що простий їх остаточно збанкрутують, бо грошей не вистачить не тільки на закупівлю товару, але і собі на їжу.

Підприємці просять Чернівецьку ОДА піти на поступки і дозволити їм працювати.

«Щоб хоч через 1 ларьок дозволили відкрити, щоб ми трималися на плаву»,- прокоментував один з учасників мітингу.

"Де наш президент?", - кричать протестувальники.

Відзначимо, вперше підприємці вийшли на протест у Чернівцях 24 квітня. Тоді учасникам акції пообіцяли зібрати сесію міської ради, щоб вирішити питання роботи ринків. Але на думку мера рішення про дозвіл працювати ринків буде незаконним. Мер побоявся брати на себе відповідальність, тому сесія міськради так і не прийняла таке рішення.

Також на вихідних підприємці «Калинівського ринку» в знак протесту проти закриття ринку перекрили дорогу.

Gepostet von Інформаційне агентство "АСС" am Montag, 27. April 2020

У Полтаві предпринииматели провели автопробіг і протест перед міськрадою.

Після відкриття ринків вони обіцяють забезпечити дезінфекцію ринків, а працівників - засобами захисту. Серед вимог також - звільнити від оподаткування за період карантину, а також зменшити ставки податків у 2021 році.

Як відомо, за рішенням Кабміну, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідну постанову було опубліковано 23 квітня.

У той же день на протест вийшли підприємці та мешканці Тернополя, які вимагали звернути увагу на те, що у населення України починають закінчуватися гроші, власники малого та середнього бізнесу терплять збитки.

Також мітингували через закриття овочевих ринків на Херсонщині, протестувальники перекрили трасу міжнародного значення.

Раніше з-за карантину протестували в Одесі та Мелітополі Запорізької області.

Крім того, українці обурені наявністю іноземних продуктів на полицях супермаркетів в той час, як українські фермери змушені викидати продукцію.

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