Українське суспільство, яке щоразу втрачає надію після чергового Майдану, знаходиться в більш гіркому стані, ніж російське

Таку думку "Апострофу" озвучив російський журналіст Леонід Парфьонов.

За його словами, українці нічого не роблять для того, щоб змінити своє майбутнє.

Популярні новини зараз

Провал Меган Маркл і принца Гаррі в США викликав переполох у королівській родині: "Стало кошмаром"

Безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику: "Що за хобот ззаду?"

Українців попередили про новий курс долара: "До кінця квітня за один "зелений"...

Орбакайте похвалилася стильними хоромами, кадри розкоші: "не гірше, ніж у Пугачової"
Показати ще

"Ось ви раз у 10 років виходьте на Майдан, після цього занурюєтеся в ту ж життя. А потім живете надією. У цьому сенсі українська ситуація навіть в чомусь гірше, тому що, по-перше, було більше надій, і це найстрашніше – обмануті надії. По-друге, люди добре розуміють, що робиться, і періодично доходять до того, що всі, так жити не можна. А що ж ви потім знову починаєте так жити? Ось головне питання", - зазначив він.

"Чому ви не вимагаєте? Чому так безвідповідально ваша еліта? Чому ви не вимагаєте від влади щодня те, чого ви так яскраво, жорстко і страшно хотіли?" - заявив Парфьонов.

Водночас, він підкреслив, що він не збирається повчати Україну і українців, а говорить тільки про те, що йому кидається в очі.

"І не може бути ніяких рецептів з приводу того, як їх виправляти. Це ваша справа, це ваша доля", - зазначив Він.

Зазначимо, що минулого літа, в Москві відбувся наймасовіший мітинг і Парфьонов був одним з його учасників.

Крім того, на мітинг прийшли Оксимирон (Oxxxymiron) у футболці: «Свободу Єгору Жукову», популярний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь в російському прапорі, а також блогери Данила Поперечний і Ельдар Джарахов і письменниця Людмила Улицька.

Нагадаємо, росіяни з новою силою збунтувалися проти Путіна

А ще Politeka повідомляла, що битва актора Єфремова з поліцаями Путіна викликала ажіотаж у мережі

Також Politeka писала, що українці висміяли боягузтво росіян під час мітингів у Москві