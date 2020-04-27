Українське суспільство, яке щоразу втрачає надію після чергового Майдану, знаходиться в більш гіркому стані, ніж російське

Таку думку "Апострофу" озвучив російський журналіст Леонід Парфьонов.

За його словами, українці нічого не роблять для того, щоб змінити своє майбутнє.

"Ось ви раз у 10 років виходьте на Майдан, після цього занурюєтеся в ту ж життя. А потім живете надією. У цьому сенсі українська ситуація навіть в чомусь гірше, тому що, по-перше, було більше надій, і це найстрашніше – обмануті надії. По-друге, люди добре розуміють, що робиться, і періодично доходять до того, що всі, так жити не можна. А що ж ви потім знову починаєте так жити? Ось головне питання", - зазначив він.

"Чому ви не вимагаєте? Чому так безвідповідально ваша еліта? Чому ви не вимагаєте від влади щодня те, чого ви так яскраво, жорстко і страшно хотіли?" - заявив Парфьонов.

Водночас, він підкреслив, що він не збирається повчати Україну і українців, а говорить тільки про те, що йому кидається в очі.

"І не може бути ніяких рецептів з приводу того, як їх виправляти. Це ваша справа, це ваша доля", - зазначив Він.

Зазначимо, що минулого літа, в Москві відбувся наймасовіший мітинг і Парфьонов був одним з його учасників.

Крім того, на мітинг прийшли Оксимирон (Oxxxymiron) у футболці: «Свободу Єгору Жукову», популярний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь в російському прапорі, а також блогери Данила Поперечний і Ельдар Джарахов і письменниця Людмила Улицька.

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