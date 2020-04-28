Погода в Україні у вівторок, 28 квітня, обіцяє бути сухою і сонячною

Як передає Politeka.net, згідно з даними Українського гідрометцентру, по всій території буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. У західних областях денна температура становитиме 17−21° тепла, в центральних областях 16−18° тепла, в південних областях 16−19° тепла, в північних областях — 15−17° тепла. Найхолодніше вдень буде в східних областях, тут повітря прогріється до 14−16° тепла.

Погода в Києві 28 квітня очікується без опадів, на небі буде спостерігатися мінлива хмарність. Вночі температура повітря складе 3−5° тепла, вдень 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Також ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко поділилася прогнозом на 28 квітня. За її даними, на суху погоду найближчими днями впливатиме антициклон над Чорним морем. Також Діденко повідомила, що до кінця тижня очікуються грози.

Раніше ми повідомляли, з-за змін клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі. Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. У цих областях постійно тримається переважає антициклон.

Він звернув увагу на те, що катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", – стверджує експерт.

Нагадаємо, у столиці розпочався армагеддон: "вириває дерева з корінням", є перша жертва.

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