Новини, які ви могли пропустити

Масовий бунт під вікнами Зеленського рушив далі, все у вогні: нові кадри

Пікет ввечері 27 квітня під вікнами Офісу президента Володимира Зеленського переріс у бунт у будинку генпрокурора Ірини Венедиктової.

за Причиною бунту стало закриття СБУ досудового розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Українці обурені тим, що до кінця слідства ще залишалося три місяці. Пікетувальники переконані, що "справа зливають".

Після Офісу президента протест продовжився під будинком, де імовірно проживає Венедиктова.

Син Януковича раптово з'явився на Донбасі, зграя продовжує грабувати Україну

Фірма сина екс-президента Віктора Януковича Олександра отримала в ОРДЛО шахти "Чайкіно" з запасами вугілля в 100 млн тонн.

Про це розповів журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.

"На телеканалі, який захоплений бойовиками ДНР, вийшов цікавий сюжет про компанії "Майстер-торг"... Ця компанія якимось чином взяла в експлуатацію макіївської шахти "Чайкіно", і тепер видобуває на цій шахті вугілля... В сюжеті приватник подається мало не героєм... що прийшли люди, взяли собі шахту з запасом в 100 млн тонн вугілля... Ця компанія непроста, вона пов'язана з сином побіжного президента", - зазначає журналіст.

Казанський підкреслив, що офіційний засновник "Майстер-торгу" Дмитро Егурнов - особа, наближена до оточення ватажка бойовиків ДНР Дениса Пушилина.

Долар і євро розбіглися в різні сторони: НБУ змінив курс валют, названо нові цифри

Національний банк оприлюднив вартість долара і євро на 28 квітня.

Так, згідно з даними на сайті регулятора, у вівторок, 28 квітня, долар подешевшає на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. НБУ встановив курс на рівні 27,10 гривень.

При цьому курс долара на 27 квітня становив 27,1441 гривень.

Курс євро на 28 квітня застигне на позначці 29,41 гривень, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, гроші закінчилися, прийнято жорстке рішення: кого Кабмін України залишив без виплат.

Як повідомляла Politeka, курс валют злетить з котушок, долар різко піде на спад: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що "обвалится": українцям назвали курс долара перед травневими святами.