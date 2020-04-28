Погода в Україні у середу, 29 квітня, буде однією з найтепліших в Європі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом, погода в Києві буде тепліше, ніж у Мадриді, Римі, Парижі, не кажучи вже про Берлін, Лондон, Осло чи Хельсінкі.

Температура повітря 29 квітня у столиці України протягом дня складе +22… +24 градуси.

Піднімуться і нічні температури, очікується +8… +10 градусів.

Опадів у Києві в середу не передбачається. Вітер очікується південно-західний.

Проте така погода буде не по всій Україні. Погода розділить країну і термічно і вологістю.

Так, в західні області атмосферний фронт принесе дощі і грози. Дощі також ймовірні і у Вінницькій області.

Проте більшість областей України лежати в зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєві опади малоймовірні.

Вітер всюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей можливі штормові пориви.

Температура повітря у західних, північних областях і в більшості центральних - вдень очікується на рівні +18 +24 градуси.

На сході і півдні України буде прохолодніше: + 14 + 19 градусів. На узбережжях морів можливо +11 +14 градусів.

Перш ніж піти, квітень циклон принесе в Україну з дощами з грозами на заході і півночі країни, а також в Одеську область і Вінницьку область. Разом з опадами прийде і похолодання. У четвер, 30 квітня в західних областях повітря прогріється до +11 +15 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода.

1 травня похолодання прийде і в північні області, включаючи Київ.

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