Погода в Україні у середу, 29 квітня, буде однією з найтепліших в Європі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з прогнозом, погода в Києві буде тепліше, ніж у Мадриді, Римі, Парижі, не кажучи вже про Берлін, Лондон, Осло чи Хельсінкі.
Температура повітря 29 квітня у столиці України протягом дня складе +22… +24 градуси.
Піднімуться і нічні температури, очікується +8… +10 градусів.
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Опадів у Києві в середу не передбачається. Вітер очікується південно-західний.
Проте така погода буде не по всій Україні. Погода розділить країну і термічно і вологістю.
Так, в західні області атмосферний фронт принесе дощі і грози. Дощі також ймовірні і у Вінницькій області.
Проте більшість областей України лежати в зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєві опади малоймовірні.
Вітер всюди переважно південно-західний, помірний, у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей можливі штормові пориви.
Температура повітря у західних, північних областях і в більшості центральних - вдень очікується на рівні +18 +24 градуси.
На сході і півдні України буде прохолодніше: + 14 + 19 градусів. На узбережжях морів можливо +11 +14 градусів.
Перш ніж піти, квітень циклон принесе в Україну з дощами з грозами на заході і півночі країни, а також в Одеську область і Вінницьку область. Разом з опадами прийде і похолодання. У четвер, 30 квітня в західних областях повітря прогріється до +11 +15 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода.
1 травня похолодання прийде і в північні області, включаючи Київ.
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