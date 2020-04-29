Погода в Україні 29 квітня шокує українців, частину країни накриють сильні дощі з грозою

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на півночі України буде 21-23 градуси тепла вдень. У нічний час доби похолодає до 7-10 тепла. Дощів не буде, однак можлива невелика хмарність.

У центральних регіонах українців чекає також хмарність та денні 20-22 градусів вище нуля. А от вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 9 тепла.

Українцям на півдні країни варто очікувати 14-20 тепла. Хоча вночі повітря охолоне до 5-10 градусів вище нуля.

На сході країни сьогодні буде хмарно, хоча це не завадить повітрю прогрітися до 18-21 за Цельсієм. Вночі очікуються різкі похолодання: від 3 до 7 градусів тепла.

А ось західну Україну накриють сильні дощі з грозами. Незважаючи на це, на вулиці буде від 20 до 24 градусів за Цельсієм. А от вночі різко похолодає: варто очікувати від 6 до 9 градусів.

Погода в Україні влітку 2020 не буде сильно відрізнятися від того, що було в попередні роки.

Літні місяці в цьому році будуть теплими, але екстремальної спеки чекати не варто. Такий прогноз озвучив Ігор Кибальчич, кандидат географічних наук, синоптика Харківського гідрометцентру.

Зазначимо, що такий прогноз синоптик дав виходячи з минулої теплої зими. Адже, судячи за спостереженнями, літо після таких зим занадто спекотним не буває.

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