Легендарний радянський і російський актор Олег Басілашвілі засудив президента РФ Володимира Путіна за окупацію Криму

За його словами, такі дії стосовно іншої країни - неприпустимі.

"Моя позиція по Криму залишається колишньою. На мій погляд, якщо вже ти підписав угоду всесвітнє про непорушність кордонів у Європі, то порушувати його не можна", - зазначив актор.

Він підкреслив, що захопивши Крим, Путін відкрив "ящик Пандори", і як наслідок, Росія таким же чином може втратити, наприклад, Калінінграда або Фінляндія може претендувати на частину Ленінградської області.

Крім того, Басилашвілі вважає, що військові на Донбасі повинні скласти зброю і припинити війну.

На його думку, вже пора зав'язувати з бойовими діями і переходити до конструктивного діалогу.

"Треба припинити цю бійню. На місці повстанців я б вийшов на високий пагорб, взяв би в руки зброю, поклав його на землю і закричав: «Братці, все! Ми припиняємо стрілянину. Припиняйте і ви теж. Давайте сядемо, поговоримо…». А вміння натискати на гашетку і відчувати сексуальне задоволення від того, що ти вбив людини – це, знаєте, не геройство, а злочин", - заявив Олег Басилашвілі.

Раніше, російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:

"Є речі які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

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