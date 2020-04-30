На його думку, тільки тоді все закінчиться

Український телеведучий, музикант і автор пісень Тіни Кароль і Тоні Матвієнко та екс-учасник групи «Скрябін» Андрій Підлужний побажав зникнення РФ

За його словами, для зірок, які заробляють в країні-агресора немає виправдання.

«У мене є мрія, щоб з карти землі зникла Росія. Я не ділю їх на хороших — погані, просто хочу прокинутися і почути новину, що ця частина землі зникла разом з працівниками, які знають, що в Україні війна, і все одно їздять до агресора, з музикантами, які продовжують там концертувати. Виправдання таким людям немає», — зазначив він.

Крім того, що він сподівається, що таким способом може припиниться війна на Донбасі, яка забрала життя українців.

"Хочу, щоб вони були покарані на світовому рівні і божеському, щоб, нарешті, припинилося це все. Ледь не кожен день ми чуємо, що хтось загинув на сході, це гинуть кращі сини України, а скільки ми ще не знаємо зниклих без вести. А скільки загинуло бійців з добровольчих батальйонів рахунок взагалі не ведеться. Цей жах повинен припинитися!", - уклав він.

Зазначимо, що співачка Таїсія Повалій, яка поїхала в РФ, вважає, що українці повинні попросити у неї вибачення за цькування.

За її словами, вона покинула Україну тому, що у неї не було вибору.

"У мені вбили бажання жити і творити, мені не залишили вибору. Мене ж практично вигнали і прибрали з життя! І після цього мають право питати, як я жила? Як я вижила? Вони повинні прийти до мене і попросити вибачення. І ніхто не має права питати, що я робила ці 5 років. Я шалено люблю свій будинок і ніколи нікуди не переїжджала, я завжди повертаюся до себе додому.", - заявила співачка.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданкою Таїсія Повалій відзначилася нової безглуздою витівкою в Росії

Також Politeka повідомляла, що співачка Таїсія Повалій похвалилася своїм визнанням в країні-агресора.