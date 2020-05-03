3 травня активісти приїхали до заміського будинку президента України Володимира Зеленського, щоб протестувати проти карантину

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і кадри події опублікував Телеграм-канал Pavlovsky News.

У центрі Києва почалася масштабна акція протесту проти карантинних обмежень. Представники малого і середнього бізнесу обурюються, що вже більше місяця змушені простоювати без заробітку. Вони вимагають відкрити підприємства і створити умови для відновлення економіки після кризи.

Учасники акції зібралися на Майдані, а деякі влаштували автопробіг урядового кварталу. Потім вони дізналися адресу президента і вирішили навідатися до нього в гості, перевірити, чи дотримується Володимир Зеленський обмеження, як прості українці.

На опублікованих кадрах видно, що колона автомобілів із прапорами на дахах приїхала до котеджного комплексу "Маєток" в Ивановичах під Києвом. Там зачаївся президент з дружиною - невідомо, адже обидва поки ніяк не коментують ситуацію.

Раніше ми писали, що десятки бізнесменів з різних регіонів України, які втратили роботу через карантин, вийшли на Майдан Незалежності в Києві в масках. Вони закликали рятувати економіку України і знімати обмеження. Щоб уникнути неприємних наслідків, вони вимагають вже зараз дозволити роботу всім підприємствам за умови, що будуть дотримуватися санітарні вимоги.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри.