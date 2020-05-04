В понеділок, 4 травня, в Україні несподівано випав сніг, а температура опустилася до мінусової" відмітки

Снігом засипало гору Піп Іван в Карпатах. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Також рятувальники опублікували кадри стихії. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

"За станом на 08:30 04.05.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2° С. Падає дрібний сніг. Хуртовина", - йдеться в повідомленні.

Витівка погоди збурила українців.

«Не здавайся зима. Потруси ще снігу», «Все одно весна прийде. Вже йде», «Хороші травневі свята», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, руйнівний ураган обрушився на Україну 25 квітня.

Негода вирувала на Закарпатті, де ураганний вітер зі зливами і грозами призвів до масових руйнувань. Зокрема, місцеві жителі розповіли, що буря зривала дахи з будинків, вириває дерева з корінням і знеструмила більше десяти населених пунктів в декількох районах. З-за руйнувань також виявилися заблоковані багато дороги.

Крім того, на відомому гірськолижному курорті на Драгобаті пройшов снігопад, який засипав всю весняну зелень.

Раніше ми повідомляли, на Україну обрушиться спека у травні. Приблизно 8-10 травня температура в Україні зросте до 27-30 градусів тепла. Такий прогноз озвучив відомий народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, опадів практично не буде, що призведе до посухи. Дощі можна чекати тільки на початку та в кінці місяця. При цьому в кінці місяця очікуються справжні зливи при високій температурі повітря.

Нагадаємо, що Чорнобиль тільки початок: аномалії вдарять по Україні, метеорологи повідомили про новому кліматі.

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