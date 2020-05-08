Українців попередили про небезпеку виходу на вулицю 8 і 9 травня

Міністерство у справах ветеранів закликає громадян утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до Дня пам'яті та примирення, передає прес-служба міністерства.

Наголошується, що саме 8-9 травня у світі проводять пам'ятні заходи. Однак у цьому році, в умовах пандемії, від таких речей краще відмовитися. Українцям напомнилм, що саме люди старшого віку знаходяться під найбільшою загрозою.

Українців закликали утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до цих дат. А також звернулися до сім'ям ветеранів з проханням берегти своїх рідних і сприяти їх самоізоляції на час карантину.

Відзначимо, в Україні в цьому році у зв'язку з епідемією офіційно скасовані всі масові заходи 8-9 травня. Крім того, заборонено влаштовувати пікніки.

У ці дні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

В Національній поліції попередили, що порушників карантину на свята будуть штрафувати.

Фінансові покарання починаються від 17 тисяч гривень.

Крім того, діють і штрафи за використання георгіївської стрічки – 5100 гривень. Порушникам також загрожує адміністративний арешт на 15 діб.

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