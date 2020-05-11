Українкам пропонують самостійно доплачувати за пологи, якщо у них є якісь діагнози або ускладнення

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В інтерв'ю ТСН він зазначив, що пологи не можуть бути безкоштовними, якщо у породіллі існують патології, або жінці необхідно хірургічне втручання. За його словами, безкоштовними пологи можуть бути тільки для тих жінок, які народжують природним шляхом.

З'ясувалося, що в бюджеті на кожну породіллю закладено 8136 гривень 3 копійки. Однак цих грошей вистачить лише на природні пологи. Якщо жінці потрібна операція, якщо є ускладнення або супутні патології, витрати зростають. Це коштує набагато більше виділеної суми, тому породіллі потрібно розраховувати на додаткові витрати.

У МОЗ наголошують, що в перинатальних центрах більшість пологів проходять з ускладненнями, тому всіх породіль ліками забезпечити не можуть. Вони повинні купувати їх за свій рахунок.

"Таке життя", - розводить руками міністр охорони здоров'я.

Раніше в МОЗ зазначали, що реформу охорони здоров'я можна провести за три роки. Так як вона є однією з найбільш важко реалізованих, швидко реалізувати все задумане не обіцяють. Як відомо, зараз у відомстві розробляють правки для внесення в реформу охорони здоров'я.

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