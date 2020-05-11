Українців попередили про різку зміну погоди, весняне тепло змінять заморозки і град

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

«Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. По Києву 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-2 (І рівень небезпеки, жовтий). По Київській області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в ніч на 13 травня стовпчики термометра опустяться до 0-5 градусів, що відповідає жовтому рівнем небезпеки.

«Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, оранжевий); в північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на грунті 0-5 (І рівень небезпеки, жовтий)», - підкреслюється в повідомленні.

Раніше ми писали, що цього літа українців чекає вже звична спека, але не обійдеться і без неприємних сюрпризів. За словами кліматолога Надії Максименко, зазвичай після холодної зими буває спекотне літо і навпаки. Проте в цьому році такого чекати не варто, незважаючи на аномально теплу зиму. Вона пояснила, що це тепло могло компенсувати минуле літо, яке було досить прохолодним. У свою чергу, майбутнє літо обіцяє бути традиційно спекотним, без незвичних холодів.

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