В Україні зняли на відео явище, дуже схоже на пилову бурю

Стихію зняли в околицях міста Коломия (Івано-Франківська область). Про це повідомили на Facebook-сторінці місцевого видання "Край". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

З-за природного явища в умовах обмеженої видимості сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як видно на кадрах, потужний вітер піднімає з полів цілі хмари пилу, в повітрі стоїть імла, яка суттєво обмежує видимість на дорозі. Очевидно, з цієї ситуації сталася аварія - зіткнулися два легкових автомобіля.

"до Уваги водіїв! Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Пригадується недавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномальний характер", - сказано в підписі до опублікованого відео.

Зазначимо, у мережі активно обговорюють те, що відбувається. При цьому багато хто вважає, що причини незвичайного небезпечно явища криється у вирубці лісів. У мережі припускають, що якщо не припинити знищення дерев, то далі буде тільки гірше.

«Немає лісів порозкопували бурштинові лісу, утворилася пустеля ось вам і аномалія. Ми в це не віримо але природа жорстоко наказує. Це ще тільки квіточки», «Самі собі зробили, треба насаджувати дерев, тому що будемо скоро, як в пустелі з пиловими бурями», «Це початок, далі буде», «Страшно», «чим далі, тим страшніше», - пишуть в мережі.

Буря в напрямку Коломиї До уваги водіїв! Непроста ситуація саме в ці хвилини на шляху до Коломиї. Згадується нещодавня пилова буря в Києві. Природні явища набувають аномального характеру. Дякуємо за люб'язно надане відео Віталій Фещук. Gepostet von Газета "Край" am Montag, 11. Mai 2020

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