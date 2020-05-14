До України йде антициклон, який прожене дощі з більшої частини територій

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

15 травня буде переважати суха погода в північних областях, на значній території Сходу України, на крайньому півдні, тобто в Криму, у південних районах Одеської області, в багатьох центральних областях.

У той же час атмосферний фронт стане причиною мокрої погоди на Заході (крім Волині та Рівненщини), місцями в центральних областях, на півдні, крім крайніх південних районів, також дощі ввечері досягнутий Донбасу.

Синоптик попередила, що перепади температури можуть вдарити по здоров'ю, зокрема викликати головний біль.

Так, найближчої вночі у північних районах Волині, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей можливі невеликі заморозки на ґрунті. Всього в цих районах +1 +5 градусів.

У більшості районів західних і північних областей +3 +8 градусів.

У Чернівецькій області до +10 градусів.

У центральних областях від +4 до Вінницької +12 в Дніпропетровській області.

На півдні та сході +9 +13 градусів.

Вдень 15 травня в Україні очікується + 13 + 17 градусів, у околокарпатских областях +9 + 13 градусів, на півдні +15 +22 градуси, в Криму до +25 градусів.

У Києві п'ятниця, 15 травня, пройде без дощу. Вночі буде дуже холодно, + 3 + 6 градусів, удень повітря прогріється до +15, +16 градусів.

Найближча по справжньому тепла і сонячна погода, згідно з прогнозом очікується 23-24 травня. А от найближчі вихідні, які будуть мінливими і місцями дощовими, краще провести вдома.

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