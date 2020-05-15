Екс-нардеп Ірина Фаріон жорстко висловилася про українців, які говорять російською мовою

Свою думку вона озвучила в ході одного з своїх інтерв'ю. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За її словами, ніякого рівноправності для українського та російського мов і бути не може.





"У нас слабка нація, яка дозволяє собі принижувати. І у нас тут ще заявляють про якесь право російськомовного населення. У нас немає російськомовного населення. Це або раби, або окупанти. І все", - заявила вона.

Крім того, вона вважає, що російськомовні українці, які не володіють рідною мовою, не мають права претендувати на освіту і робочі місця в Україні.

Варто відзначити, що це не єдина жорстка заява екс-нардепа про російську мову в Україні.

Раніше, в одному з інтерв'ю вона порахувала потрібним бити російськомовних українців.



"Просто знімаєш туфлі і даєш по пиці, і все. З такими не говорять, їм нічого не доводять, їх маргіналізують, їх викидають за маргінес суспільства", - зазначила вона.

Також варто зазначити, що український співак Павло Зібров налаштований не так радикально щодо двомовності в Україні.

За його словами, немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.



"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Незважаючи на все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - заявив він в одному з інтерв'ю.