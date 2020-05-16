Наземний транспорт буде запущений в умовах адаптивного карантину

Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

Він нагадав, що ослаблення карантину по роботі наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня.

Проте, як запевняє Віктор Ляшко, транспорт запустять за умови сприятливої епідемічної ситуації в регіонах, де діє адаптивний карантин.

"Дату ми назвемо. Та дата ця буде 22 травня. Більш того, ми будемо подавати в уряд на розгляд Кабінету Міністрів саме таку пропозицію про пом'якшення карантину. Але це не означає, що настане 22 травня, і на території всієї країни одночасно поїде весь громадський транспорт", - заявив він в ефірі телеканалу.

Крім цього, Віктор Ляшко додав, що наземний транспорт поїде лише в тих регіонах, які будуть відповідати розробленим Міністерством охорони здоров'я критеріям.

"Їх також представимо в Кабінет Міністрів України для того, щоб були затверджені разом з умовами адаптивного карантину", – резюмував головний санлікар в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про можливий запуск метрополітену в Києві. Міністр охорони здоров'я підтвердив, що підземка зможе запрацювати вже з 25 травня.

Напередодні мер Віталій Кличко попросив Кабмін дозволити владі Києва запустити громадський транспорт в нормальному режимі з 22 травня, а також відкрити метро з 25 травня. Як заявив Максим Степанов, столиця отримає конкретні вимоги, і якщо зможе їх виконати - МОЗ дасть добро.

"Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину, які будуть затверджені постановою уряду. Там враховані всі без винятку критерії, при яких умовах, у тому числі, може відкриватися міський транспорт і метро", - повідомив міністр під час брифінгу.

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