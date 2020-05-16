Повільна рішення про відкриття кордонів може негативно позначиться на психіці українців

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, 15 травня було проведено онлайн-зустріч глав урядів держав-членів Центральної Європейської ініціативи.

За словами Дениса Шмигаля, карантин і самоізоляція допомогли багатьом страдам справитися з епідемією смертельного китайського вірусу, але обмежувальні заходи сильно вдарили по економіці.

"Важливий меседж, який був озвучений: якщо ми будемо поспішати, то можемо отримати другу і третю хвилю захворювання. А якщо будемо дуже повільні, то під загрозою опиниться психологічний стан громадян. Важливо знайти баланс між цим", - додав глава уряду у своєму Facebook.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заговорив про відновлення пасажирського авіасполучення. Як стверджував міністр закордонних справ, цей процес залежить від ситуації з китайським вірусом в сусідніх країнах.

При цьому глава МЗС зазначив, що туристичний сезон влітку відбудеться, але буде мати ряд особливостей, включаючи протиепідемічні заходи.

У МЗС зазначили, що готові діяти оперативно, у відповідності з тим, які рішення приймуть інші країни та враховуючи ситуацію із захворюваністю в Україні.

Кулеба додав, що зараз країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію і при цьому не викликати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

Нагадаємо, українцям доведеться сидіти вдома, у МВС назвали терміни відкриття кордонів: «Не варто очікувати».

Як повідомляла Politeka, що чекає в цьому році українських туристів, з'явився прогноз: "відпочинок скасовується".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.