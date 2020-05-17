Українські чиновники заявили, що у зв'язку з продовженням карантину, держава бере на себе додаткові зобов'язання з витрат громадян

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

Так, за словами виконуючої обов'язки директора ФССУ Тетяни Михайленко, забезпечувати фінансами будуть лише тих, від кого надійшла сплата єдиного внеску. Будуть покриватися наступні витрати:

– витрати на забезпечення постраждалих на виробництві лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

– відходи і додаткове харчування;

– виплати одноразової допомоги.

Разом з тим, планується ввести повернення коштів підприємствам, які були витрачені на ліки або медичні вироби після закінчення карантину.

Як повідомлялося раніше, фонд соціального страхування України доповнив список причин тимчасової непрацездатності.

Як відомо, українці з березня перебувають у режимі самоізоляції. Деякі позбулися роботи, а інші - сидять вдома в неоплачуваній відпустці.

Восьмого травня стало відомо, що Фонд соцстраху включив в перелік причин тимчасової непрацездатності ізоляцію у зв'язку з китайським вірусом. Про це повідомляється на сторінці Фонду в Фейсбук.

Наголошується, що компенсацію в розмірі 50% втраченого заробітку, починаючи з шостого дня непрацездатності (незалежно від тривалості страхового стажу) оплатять тим, хто надасть лікарняні листи.

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