В МЗС України зробили уточнення щодо майбутнього відкриття кордонів у країні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що при відкритті кордону Україна буде координувати свої дії з європейськими партнерами, а також брати до уваги ситуацію з пандемією, передає "РБК-Україна".

"Ми абсолютно ліберально налаштовані в цьому плані, але будемо враховувати два фактори: перший - як відкриваються партнери, і друге - реальну ситуацію з пандемією на території України. Але ніхто українців тримати під замком не збирається, і ідей таких немає", - заявив Кулеба.

Як відомо, Україна на період карантину закрила кордони. На даний момент обмежена міжнародне авіа-, автобусне і залізничне сполучення як у межах країни, так і на виїзд за кордон.

Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що туристичний сезон влітку відбудеться, але буде мати ряд особливостей, включаючи протиепідемічні заходи.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що закриті в зв'язку з карантином кордону можуть відкрити після 15 червня.

При цьому експерти сфери туризму прогнозують, що поїздки можна буде робити вже в червні-на початку липня. Очікується, що українців будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція.

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